Головною темою саміту був намір Трампа створити Стратегічний крипторезерв.

Президент США Дональд Трамп організував у Білому домі перший в історії саміт з криптовалют, на якому він зустрівся з лідерами галузі.

Саміт був присвячений планам США щодо створення державного запасу цифрових активів, пише Reuters. Зазначається, що на зустрічі були присутні один із засновників компанії World Liberty Financial Зак Віткофф, генеральний директор MicroStrategy (MSTR.O) Майкл Сейлор, співзасновник і генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг, інвестори Кемерон і Тайлер Вінклвосс, підприємець Девід Бейлі, а також вищі посадові особи адміністрації Трампа та законодавці.

Головною темою саміту був намір Трампа створити Стратегічний крипторезерв та запас інших цифрових активів. Президент США доручив міністрам фінансів і торгівлі розробити "бюджетно-нейтральні стратегії" для придбання додаткової кількості біткоїнів, без використання коштів платників податків.

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За словами головного спеціаліста Білого дому з питань ШІ та криптовалют Девіда Сакса, резерв буде капіталізований за рахунок біткоїнів, які належать федеральному уряду і були конфісковані в рамках кримінальних або цивільних процедур конфіскації активів. Ця заява вплинула на ціну біткоїна, яка впала на 3,4% до 86 394 доларів.

Чиновники, запрошені на саміт, похвалили Трампа і керівників за те, що вони розчистили шлях для зростання індустрії. При цьому підприємці заявили, що їм приємно, що адміністрація президента співпрацює з галуззю після багатьох років, коли деякі з них відчували, що їх атакують через питання безпеки та захисту прав споживачів.

Bitcoin - останні новини

7 березня повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав довгоочікуваний указ про створення стратегічного резерву криптовалют. Попри те, що деякі представники криптовалютної галузі публікували бурхливі пости в соціальних мережах, вихваляючи цей крок, Bitcoin тоді продемонстрував падіння на 5,7%. Проте потім він дещо відіграв позиції.

Відмічається, що указ Трампа щодо створення криптовалютного резерву не передбачає закупівлю криптовалюти - лише передачу в резерв цифрових грошей, які вже є у розпорядженні уряду.

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