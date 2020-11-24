Востаннє позначку 19 тисяч доларів біткоїн долав 16 грудня 2017 року.

Вартість найпопулярнішої криптовалюти - біткоїна - на найбільшій за обсягом торгів криптовалютами біржі Binance у вівторок, 24 листопада, зростає, перевищуючи позначку в 19 тисяч доларів вперше з грудня 2017 року.

Про це повідомляє Сoindesk.

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Станом на 13.06 мск біткоїн дорожчав на 2,80%, до 19042 доларів, на найбільшій за обсягом торгів криптовалюта біржі Binance - на 2,42%, до 19092 долара.

Востаннє позначку 19 тисяч доларів біткоїн долав 16 грудня 2017 року. На частку біткоїна припадає приблизно 61,3% всього глобального ринку криптовалют.

Хронологія подій

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долар за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів в США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

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Автор: УНІАН