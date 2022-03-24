Бізнес пропонує владі скасувати перелік критичного імпорту, введеного з початку війни Росії проти України.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).
Відзначається, що попри війну, компанії продовжують вести господарську діяльність і підтримувати державу, сплачуючи податки, надаючи гуманітарну допомогу тощо.
"Разом з тим спільнота бачить, що нормативно-правове регулювання в період воєнного стану в Україні істотно обмежує можливості продовження економічної активності бізнесу. Так, зараз, на жаль, чимало логістичних ланцюгів всередині країни є розірваними, і без імпорту продукції, окремих інгредієнтів, послуг, і продовжувати бізнес дуже важко, а часом і неможливо. Більш того, поточне валютне регулювання обмежує розрахунки у валюті для потреб бізнесу", - йдеться в повідомленні.
Представники ЄБА переконані, що на даному етапі для уникнення припинення виробничих процесів оптимальним рішенням було б скасування переліку критичного імпорту і зняття обмежень за розрахунками у валюті для того, щоб підприємства, які ще мають можливість проводити зовнішньо-економічні операції, в тому числі з метою отримання необхідної сировини та комплектуючих, могли продовжувати працювати. Тим більше, що відновлення/ продовження роботи бізнесу активно декларується представниками влади.
"Разом з тим, якщо все ж найближчим часом перелік критичного імпорту скасувати не вдасться, вкрай важливо терміново зняти обмеження в постанові №153 про підстави для здійснення імпорту товарів тільки відповідно до опису товару і дозволити ввезення товарів і здійснення валютних платежів, виходячи з будь-якої з підстав - коду товару/товарної групи або опису товару", - зазначили в ЄБА.
За словами представників бізнесу, зараз деякі компанії вже зіткнулися з ситуацією, що попри наявність коду їх товару в переліку критичного імпорту, банки не дозволяють проводити розрахунки за такі товари у валюті, оскільки опис УКТЗЕД коду в постанові №153 не повною мірою відповідає опису товару.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.