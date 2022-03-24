Нормативно-правове регулювання в період воєнного стану в Україні суттєво обмежує можливості продовження економічної активності бізнесу.

Бізнес пропонує владі скасувати перелік критичного імпорту, введеного з початку війни Росії проти України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Відзначається, що попри війну, компанії продовжують вести господарську діяльність і підтримувати державу, сплачуючи податки, надаючи гуманітарну допомогу тощо.

"Разом з тим спільнота бачить, що нормативно-правове регулювання в період воєнного стану в Україні істотно обмежує можливості продовження економічної активності бізнесу. Так, зараз, на жаль, чимало логістичних ланцюгів всередині країни є розірваними, і без імпорту продукції, окремих інгредієнтів, послуг, і продовжувати бізнес дуже важко, а часом і неможливо. Більш того, поточне валютне регулювання обмежує розрахунки у валюті для потреб бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Представники ЄБА переконані, що на даному етапі для уникнення припинення виробничих процесів оптимальним рішенням було б скасування переліку критичного імпорту і зняття обмежень за розрахунками у валюті для того, щоб підприємства, які ще мають можливість проводити зовнішньо-економічні операції, в тому числі з метою отримання необхідної сировини та комплектуючих, могли продовжувати працювати. Тим більше, що відновлення/ продовження роботи бізнесу активно декларується представниками влади.

"Разом з тим, якщо все ж найближчим часом перелік критичного імпорту скасувати не вдасться, вкрай важливо терміново зняти обмеження в постанові №153 про підстави для здійснення імпорту товарів тільки відповідно до опису товару і дозволити ввезення товарів і здійснення валютних платежів, виходячи з будь-якої з підстав - коду товару/товарної групи або опису товару", - зазначили в ЄБА.

За словами представників бізнесу, зараз деякі компанії вже зіткнулися з ситуацією, що попри наявність коду їх товару в переліку критичного імпорту, банки не дозволяють проводити розрахунки за такі товари у валюті, оскільки опис УКТЗЕД коду в постанові №153 не повною мірою відповідає опису товару.

Війна проти України: