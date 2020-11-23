Доходи українських банків зросли на 4%, витрати – на 13,7%.

Чистий прибуток українських банків за січень-жовтень 2020 року знизився на 23,4% порівняно з аналогічним періодом 2019 року і склав 39,83 млрд грн.

Такі дані наводяться на сайті Національного банку України.

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Згідно з повідомленням, доходи українських банків у січні-жовтні нинішнього року зросли на 4% порівняно з минулим роком і склали 209,25 млрд грн. Витрати банків за 10 місяців 2020 року склали 169,42 млрд грн – на 13,7% більше, ніж у 2019 році.

Що таке чистий прибуток

Чистий прибуток - це частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань та інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

Хронологія подій

Чистий прибуток українських банків за січень-червень 2020 року знизився на 23% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 23,8 млрд грн.

Чистий прибуток українських банків за січень-липень 2020 року знизився на 22,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 28,4 млрд грн.

За даними НБУ, прибуток банківського сектора у першому кварталі 2020 року зросла на 23,8% у порівнянні з відповідним кварталом минулого року і склав 16 млрд грн.

Працюючі банки України за підсумками 2019 року отримали позитивний фінансовий результат на рівні 59,6 мільярда гривень. У порівнянні з показником за 2018 рік, прибуток банків зріс майже втричі.

Працюючі банки України у 2018 році отримали 22,3 мільярда гривень чистого прибутку, що стало максимальним історичним показником. Цьому передували 4 збиткові роки для банківської системи зі збитками у 26,5 мільярда гривень у 2017 році, 159,4 мільярда гривень - у 2016, 66,6 мільярда гривень - у 2015 і 52,7 мільярда гривень - у 2014.

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Автор: Богдан Слуцький