Незважаючи на зростання цін, експерт не радить запасатися продуктами.

Українці нарікають, що ціни в магазинах зросли ледь не на всі продукти. Економіст, інвестиційний банкір Сергій Фурса каже, що ціни будуть йти вгору й надалі, цього й наступного року очікується дуже висока інфляція.

В ефірі "Сніданку з 1+1" він розповів, що така ситуація не лише в Україні. Назвав він і причини таких "важких" цінників цьогоріч.

"Перша причина - це те, що ми імпортуємо. Просто в доларах у світі ціни зростають - і зростають у нас. Друга - курс, девальвація у нас помірна, але вона все відбулася. Так чи інакше це все одно впливає", - каже Фурса.

Банкір додав, що це - історія всіх країн світу, тому що долар цьогоріч посилюється проти всіх інших валют.

Незважаючи на зростання цін, експерт не радить запасатися продуктами. Зараз неможливо спрогнозувати, що саме та як зростатиме. Крім того, ще впливає фактор атак РФ по наших об'єктах енергетики, це прискорює зростання цін.

Що найбільше подорожчало в Україні - відповідь Держстату

Індекс інфляції в Україні у жовтні зріс на 2 відсоткових пункти - до 26,6% у річному вимірі.

Базова інфляція у жовтні 2022 року порівняно із попереднім календарним місяцем склала 1,9%, з початку року вона прискорилася до 20,1%.

Зазначається, що найбільше за рік подорожчали продукти харчування - на 36,1%, у тому числі ціни на яйця зросли на 81,4%, на фрукти - на 62,6%, овочі - на 78,8%.

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