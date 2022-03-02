Банк також закликав до "додаткових заходів" при обробці будь-яких транзакцій, пов'язаних з країнами, на які поширюються санкції.

Державний банк Індії не буде обробляти ніяких транзакцій за участю російських організацій, на які поширюються міжнародні санкції, введені проти Росії після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

"Ніякі транзакції за участю юридичних осіб, банків, портів або суден, які фігурують в списку санкцій США, Європейського Союзу та організації Об'єднаних Націй, не повинні оброблятися незалежно від валюти транзакції", - йдеться в листі, направленому Державним банком Індії певним клієнтам.

За інформацією Reuters, банк в листі клієнтам також закликав до "додаткових заходів" при обробці будь-яких транзакцій, пов'язаних з країнами, на які поширюються санкції.

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