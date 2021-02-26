За рахунок запозичень до бюджету-2020 його дохідна частина була перевиконана на 54 мільярди гривень.

Фактичні доходи державного бюджету України у 2020 році становили 1,076 трильйона гривень, що на 53,9 мільярда гривень більше планового показника.

Читайте такожДержборг України в січні зріс одразу на $490 мільйонівПро це повідомляє в опублікованому звіті про виконання держбюджету за 2020 рік на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Зазначається, що фактичний дефіцит держбюджету становив 217,1 мільярда гривень, що на 81,3 мільярда гривень менше запланованого показника.

"Основним джерелом отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту держбюджету у 2020 році, служили державні внутрішні та зовнішні запозичення. Всього за минулий рік державних запозичень здійснено на суму 639,6 мільярда гривень", - сказано в повідомленні.

При цьому державний борг стосовно ВВП на кінець 2020 року становив 56,8%.

Зазначається, що уряд у 2020 році забезпечив фінансування захищених статей видатків.

Зокрема, на національну безпеку та оборону держави у 2020 році направили загальний ресурс в сумі 249,1 мільярда гривень, що на 31,1 мільярда гривень більше в порівнянні з 2019 роком.

На виплату заробітної плати та нарахувань для працівників бюджетної сфери у 2020 році витратили 240,5 мільярда гривень, що на 30,5 мільярда гривень більше, ніж у 2019 році;

Касові видатки держбюджету для перерахування трансфертів до Пенсійного фонду становили 202,3 мільярда гривень.

Що цьому передувало

За оперативними даними Державної казначейської служби, у січні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 57,6 мільярда гривень, розпис виконано на 106,5%.

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Автор: Богдан Слуцький