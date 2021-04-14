План надходжень загального фонду держбюджету за три місяці не виконано на 34,7 млрд грн, або 9,3%.

У першому кварталі 2021 року державний бюджет недоотримав 2,7 млрд грн від приватизації державного майна, план не виконано на 83%.

Про це повідомила прес-служба Рахункової палати України з посиланням на голову Валерія Пацкана.

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Глава Рахункової палати зазначив, що план надходжень загального фонду держбюджету за три місяці не виконано на 34,7 млрд грн, або 9,3%, що звужує можливості для своєчасного і повного проведення витрат. Основна причина невиконання - неотримання коштів від державних зовнішніх запозичень.

"У січні-березні розміщення облігацій зовнішньої державної позики не здійснювалося і кошти від міжнародних фінансових організацій, зокрема МВФ, не надходили. В результаті загальний фонд не отримав понад 42 млрд грн, передбачених планом надходжень від зовнішніх запозичень", - наводяться в повідомленні слова Пацкана.

Відзначається, що в таких умовах ненадходження зовнішніх запозичень частково заміщалося внутрішніми. Так, збільшений Міністерством фінансів на 37,8 млрд грн план внутрішніх запозичень у першому кварталі виконаний повністю.

Від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до держбюджету надійшло 118,7 млрд грн. Обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, збільшився на 23,3 млрд грн. При цьому найбільше - у власності нерезидентів - на 18,3 млрд грн (до 102,7 млрд грн). Тому їх частка в загальному обсязі ОВДП, що знаходяться в обігу, збільшилася з 8,5% до 10%.

Це, за словами Пацкана, збільшує ризики дестабілізації фінансової ситуації у разі виходу нерезидентів з ринку внутрішніх запозичень.

Від приватизації державного майна за підсумками першого кварталу надійшло 530 млн грн.

"Рахункова палата наполягала і наполягає на якісному прогнозі показників Державного бюджету. З року в рік закладаються мільярдні надходження від приватизації. З року в рік бюджет недоотримує ці кошти. Тільки за перший квартал невиконання плану від приватизації держмайна-83%. Це 2,7 млрд грн", - підкреслив глава Рахункової палати.

Він зазначив, що доходи загального фонду державного бюджету склали 219,7 млрд грн, що на 9,9 млрд грн, або 4,7%, більше плану на звітний період. Коментуючи ситуацію з витратами загального фонду, Пацкан зазначив, що план не виконаний на 23,1 млрд грн (або 8,3%).

Що цьому передувало

За оперативними даними Державної казначейської служби, у січні-березні до загального фонду державного бюджету надійшло 219,7 млрд грн, розпис виконано на 104,7%.

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Автор: Катерина Жирій