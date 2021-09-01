По відношенню до долара гривня ослабла на 11 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Національний банк України на четвер, 2 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,00 грн/дол. Тобто гривня ослабла на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 31,93 грн/євро, тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,02/ 27,04 грн/дол., євро - на рівні 31,92/31,94 грн/євро.

Курс на 1 вересня:

Національний банк України на середу, 1 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,89 грн/дол. Тобто гривня ослабла на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз:

Згідно з прогнозами експертів в кінці серпня долар мав перетнути позначку у 27 грн.

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов прогнозував, що до кінця серпня долар подорожчає до 27 грн.

Разом з тим аналітик компанії Esperio Ян Кароль припустив, що долар буде коливатися в проміжку між 26,93-27,07 грн/дол.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році курс долара залишатиметься відносно стабільним, на рівні 28 грн в середньому по року.

У 2022 році курс долара в середньому складе 28,6 грн, у 2023 році - 28,8 грн, у 2024 році - 29,2 грн.

Автор: Богдан Слуцький