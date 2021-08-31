Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,83 грн/євро.

Національний банк України на середу, 1 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,89 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 31,83 грн/євро, тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожВ обмінниках почав дешевшати долар

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,93/26,95 грн/дол., до євро - на рівні 31,88/31,90 грн/євро.

Курс на 31 Серпня:

Національний банк України на вівторок, 31 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,86 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз:

Згідно з прогнозами експертів в кінці серпня долар мав перетнути позначку у 27 грн.

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов прогнозував, що до кінця серпня долар подорожчає до 27 грн.

Разом з тим аналітик компанії Esperio Ян Кароль припустив, що долар буде коливатися в проміжку між 26,93-27,07 грн/дол.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році курс долара залишатиметься відносно стабільним, на рівні 28 грн в середньому по року.

У 2022 році курс долара в середньому складе 28,6 грн, у 2023 році — 28,8 грн, в 2024 році — 29,2 грн.

Автор: Катерина Жирій