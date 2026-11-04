Акції та долар стрімко падають на тлі приголомшливої перемоги демократів на виборах в США

Результати проміжних виборів також похитнули настрої щодо штучного інтелекту.

Акції світових компаній у середу, 4 листопада, різко впали, а долар досяг місячного мінімуму, оскільки демократи здобули контроль як над Сенатом, так і над Палатою представників на проміжних виборах у США, повідомляє Reuters.

Результат демократів також посилив побоювання, що стрімке зростання сектору штучного інтелекту може бути загальмовано через посилення регуляторного контролю. Демократи здобули перемоги у виборах до Сенату в Південній Кароліні, Техасі та Огайо, забезпечивши собі більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників. Це стало серйозним ударом для президента Дональда Трампа.

Масштаб успіху демократичної партії підкреслюється здобутками в округах, які тривалий час вважалися виключно прореспубліканськими. Це свідчить про політичний зсув, який став несподіванкою для багатьох інвесторів.

Відео дня

Штучний інтелект під загрозою, інвестори вкладають в облігації

Акції компаній у сфері штучного інтелекту (ШІ) стрімко пішли вниз. Це, своєю чергою, створило тиск на долар, тоді як криптовалюти також подешевшали на тлі очікувань посилення регулювання. Натомість облігації стали більш привабливими, оскільки інвестори почали шукати безпечніші активи.

Бум у сфері ШІ, підкріплений значними витратами технологічних гігантів, які змагаються у створенні центрів обробки даних і нарощуванні обчислювальних потужностей, став одним із головних рушіїв світових ринків останніми роками. Через це інвестори стали надзвичайно чутливими до будь-яких чинників, здатних загальмувати стрімкий розвиток цієї технології.

Ф’ючерси на індекс S&P 500 на момент останніх даних знизилися на 0,35%, тоді як ф’ючерси на Nasdaq спочатку впали більш ніж на 2%, але згодом скоротили втрати – до зниження на 0,5%. Європейські ф’ючерси знизилися на 0,4%, хоча раніше падіння сягало 1,5%. Акції скоротили значні втрати завдяки покупцям, які викуповують їх під час падіння.

В Азії основний обсяг розпродажів припав на акції компаній, пов’язаних зі сферою ШІ: виробники мікросхем Samsung, SK Hynix та TSMC продемонстрували різке падіння, після чого частково відіграли втрати. Індекс KOSPI (.KS11) на момент останніх даних демонстрував незначне зростання після попереднього падіння на 3%.

Ціни на казначейські облігації США зросли, оскільки інвестори очікують, що політичний глухий кут у Вашингтоні призведе до скорочення державних витрат. Крім того, регулювання сфери штучного інтелекту може сповільнити зростання та зменшити потребу в подальшому підвищенні відсоткових ставок.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США, що є еталонними, знизилася на 6 базисних пунктів (0,06%) – до 4,906%, що спричинило різке падіння курсу долара.

Долар дешевшає відносно світових валют

На валютному ринку долар послабився відносно більшості основних світових валют. Євро зріс на 0,5% – до 1,1249 долара США, а британський фунт зміцнився на 0,37% – до 1,3464 долара США. У результаті індекс долара знизився на 0,37%, досягнувши позначки 101,34.

Найбільше зростання продемонстрували японська єна та швейцарський франк – валюти, що традиційно вважаються "безпечними гаванями". Єна зміцнилася на 0,7% – до 157,55 за долар США, а швейцарський франк додав майже 0,8%, досягнувши рівня 0,8144 за долар США.

Ситуація на фінансових ринках – останні новини

У інвесторів падає довіра до криптовалюти. Найбільша криптовалютна біржа Binance після втрати 6,3 мільярда доларів в результаті хакерської атаки почала поетапно відновлювати можливість виведення коштів. При цьому менш ніж за 10 годин було зафіксовано чистий відтік активів на суму близько 3,64 мільярда доларів.

Національний банк України встановив на 4 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,67 гривні за долар. Таким чином, українська валюта втратила одразу 14 копійок.

Вас також можуть зацікавити новини: