Також буде продовжено період подання заяв на призначення допомоги.

В Мінсоцполітики розробили зміни до постанови, які уточнюють категорії тих внутрішньо переміщених осіб, хто має право на виплати. Про це повідомила прес-служба відомства за результатами проведених консультацій з представниками регіонів та громадськими організаціями.

Зокрема, пропонується продовжити період подання заяв на перепризначення виплат на проживання для ВПО до 30 квітня 2024 року.

Окрім уже визначених категорій, міністерство пропонує надати можливість отримувати допомогу таким громадянам:

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дітям, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатним вихователям;

дітям, які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9444 грн);

особам після досягнення віку 55 років;

особам з інвалідністю ІІІ групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9444 грн;

особам, які доглядають за дитиною до 3-річного віку або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;

особам з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;

особам, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

"Сподіваємось, найближчим часом розроблені зміни до законодавства будуть підтримані урядом, а родини, в яких є такі особи, зможуть отримати виплати, починаючи з березня. Нагадуємо, що заяви на призначення/перепризначення виплат для ВПО мають приймати всі діючі ЦНАПи", – йдеться у повідомленні.

Допомога внутрішнім переселенцям

Як писав УНІАН, раніше в уряді оголосили про скорочення кількості отримувачів допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з 1 березня. Зокрема, було встановлено певний перелік отримувачів такої допомоги.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович зазначала, що з 1 березня в Мінсоцполітики будуть розраховувати допомогу внутрішньо-переміщеним особам з урахуванням того, наскільки родина потребує допомоги, а також інтегрованості людини в економічний розвиток країни.

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