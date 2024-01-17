Розмір фінансової допомоги складе 10 800 грн.

Внутрішні переселенці можуть подати заявку на грошову підтримку від ООН та отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень, повідомили у Мінреінтеграції.

Зазначається, що отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 гривень на члена родини – зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення.

Так, подати заявку на грошову допомогу можуть родини, які:

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мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

очолює одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Щоб отримати допомогу, потрібно надати такі документи:

документ, що посвідчує особу;

податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки для виплати допомоги;

особистий номер телефону.

Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних благодійного фонду "Право на захист". Дізнатися подробиці та поставити запитання можна на гарячій лінії УВКБ ООН. Або звернутися з листом на електронну пошту.

Допомога для ВПО

З 1 лютого пропонується продовжити виплати для ВПО пенсійного віку та тих ВПО, які не мають можливості працевлаштуватись через об’єктивні обставини. Продовження виплат планується для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку та тих ВПО, які не мають можливості працевлаштуватися через об’єктивні обставини.

Раніше віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України Ірина Верещук повідомила, що близько 40% внутрішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави, живуть лише на ці кошти.

Також УНІАН писав, як в Україні можна отримати гуманітарну допомогу.

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