З 1 березня в Мінсоцполітики будуть розраховувати допомогу внутрішньо-переміщеним особам з урахуванням того, наскільки родина потребує допомоги, а також інтегрованості людини в економічний розвиток країни. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
"Кожен сьогодні має бути включений в економічний розвиток нашої держави. Тобто, якщо люди не воюють, вони повинні працювати для того, щоб генерувати дохід, для того, щоб давати нам можливість забезпечувати оборону", – заявила міністр.
За словами Жолнович, треба, щоб у кожному домогосподарстві хоча б один внутрішньо переміщений член родини працював або принаймні був зареєстрований в службі зайнятості.
Ця вимога є базовою з додаткових: наявність реєстрації в службі зайнятості буде маркером для виплати допомоги.
"Людина має інтегруватись, соціалізуватись і шукати собі роботу", – додає Оксана Жолнович.
Яких переселенців позбавлять грошових виплат
У лютому стало відомо, що з 1 березня уряд перестане нараховувати допомогу переселенцям деяких категорій і лише частині з них виплати продовжать автоматично. Таким чином уряд хоче мотивувати людей працевлаштовуватися.
Зокрема, виплати ВПО з 1 березня не будуть отримувати:
- пенсіонери, які отримують щомісячну пенсію понад 9444 гривні;
- переселенці, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї яких перевищує 9444 гривні;
- сім'ї, які мають власне житло або автомобіль, іноземну валюту, великий депозит у банку.
Виплати з 1 березня автоматично подовжать отримувати найбільш уразливі категорії переселенців, серед яких пенсіонери із місячною пенсією менше ніж 9444 гривні, особи з інвалідністю 1 і 2 групи, діти з інвалідністю, діти-сироти і позбавленим батьківського піклування, сироти віком до 23 років, а також прийомні батьки.
Решті внутрішньо переміщеним з березня перестануть нараховувати допомогу в автоматичному режимі, однак вони можуть звернутися до органів соціального захисту, щоб продовжити отримувати виплати.
Нагадаємо, у кінці року віцепрем'єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що приблизно 40% внутрішньо переміщених осіб, які одержують державну фіндопомогу, живуть лише за рахунок неї.