Грант у 4,7 млрд доларів надійде в Україну вже цього місяця.

Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів включно з оголошеним та реалізованим обсягом. Це, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця цього місяця", – написав він у Telegram за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішіда.

Шмигаль зазначив, що загалом у межах Конференції з відновлення та візиту урядової делегації було підписано 56 документів. Серед них зокрема:

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конвенція про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи;

домовленість з профільним японським міністерством про взаємодію у відбудові української інфраструктури;

угода про надання Україні гранту на швидке відновлення;

низка двосторонніх меморандумів про співпрацю в аграрній сфері;

домовленості з Японським агентством відродження міст та з Японським агентством водного господарства про їх участь у відновленні.

"Прем’єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що позиція Японії на підтримку України залишається непохитною", - наголосив прем’єр.

Співпраця України і Японії

Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю та відбудову, включаючи міжурядову конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, що надзвичайно важливо для японського бізнесу, який планує нові проєкти в Україні.

Японія у грудні минулого року пообіцяла виділити Україні 4,5 млрд доларів, а також зробити додатковий внесок у розмірі 37 млн доларів до фонду НАТО для надання додаткової підтримки обороні України в січні 2024 року.

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