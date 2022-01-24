Тимчасове зниження ціни може бути показником того, в майбутньому діджитал-актив очікує зростання.

Досвідчений криптостратег і трейдер Бенджамін Коуен припустив, що біткоїн вже найближчим часом здатний обвалитися до $20 тис. У разі такого падіння на ринку почнеться велика паніка і "різанина".

Про це він розповів у своєму відеоролику на YouTube.

У понеділок, 24 січня, курс біткоїна знизився до $34,6 тис., тобто за добу він подешевшав на 3,7%. Досвідчений аналітик звернув увагу на індекс відносної сили (RSI), який вже знаходиться на низькому рівні. Втім, індекс здатний опуститися ще нижче – до рівня, який спостерігався в березні 2020 року, спрогнозував Коуен. Тоді ціна біткоїна падала нижче $4 тис. На думку трейдера, такий обвал стане хорошою можливістю для купівлі криптовалюта.

"Бичачі" ринки приносять вам гроші, а "ведмежі" ринки роблять вас багатими – пояснив Коуен.

До речі, в середині місяца експерти попереджали про появу так званого "хреста смерті" на графіку першої криптовалюта, яка зазвичай передує зниженню вартості активу. На той момент вартість біткоїна ще становила близько $43 тис.

Читайте такожБіткіну пообіцяли зростання до $400 тисяч: названо дату

Як раніше писав УНІАН, напередодні європейський регулятор запропонував заборонити майнінг криптовалют методом Proof-of-Work, домінантним серед найбільших криптовалют на ринку. А ще раніше в Росії, яка входить в 3-ку світових лідерів з видобутку біткоїна, виступили з ініціативою заборонити будь-які операції з криптовалюта.

Вас також можуть зацікавити новини: