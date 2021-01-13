Крім того, низка країн досі дотримується суворого карантину.

Рекордна кількість людей у світі померла за минулу добу від коронавірусу.

Читайте такожAstraZeneca подала заявку на затвердження вакцини від коронавірусу в ЄС-ЗМІ А саме - 15 711 осіб. Як йдеться в повідомленні ТСН, щоб уповільнити темпи поширення COVID-19, низка країн досі дотримується суворого карантину.

Так, наприклад, у Бельгії напередодні його вирішили продовжити до 1 березня. Жорстким локдауном незадоволені чехи. Близько 3 тис. людей зібралися в Празі на протести. Паралельно з карантином у світі йде активна вакцинація. Лідером за темпами щеплень досі залишається Ізраїль. Там навіть вже розглядають можливість вакцинації неповнолітніх.

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Автор: УНІАН