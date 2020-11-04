Фонд держмайна продовжує продавати об'єкти "Укрспирту" в рамках демонополізації спиртової галузі.

Фонд державного майна України виставив на продаж ще три спиртзаводи держпідприємства "Укрспирт", онлайн-аукціони за якими відбудуться у грудні цього року.

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Про це передає прес-служба Фонду держмайна.

"Онлайн-аукціон з приватизації Залозецького МПД (місця здійснення діяльності – УНІАН) відбудеться 2 грудня, Довжоцького МПД – 3 грудня, а Мартинівського МПД – 4 грудня", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що приватизація зазначених активів проходить в рамках демонополізації спиртової галузі та для створення ринку спирту на конкурентних засадах.

Що цьому передувало

Фонд держмайна в листопаді поточного року планує виставити на продаж через онлайн-аукціони 10 спиртових заводів державного підприємства "Укрспирт".

У жовтні через онлайн-аукціони приватні інвестори приватизували перші 6 спиртзаводів держпідприємства.

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Автор: Ганна Нагорна