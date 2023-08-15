Новий стратегічний напрямок передбачає виведення та припинення значної частини поточної роботи в Європейському Союзі.

Фонд "Відкрите суспільство", благодійна організація, заснована мільярдером Джорджом Соросом, планує відкликати або припинити більшу частину проектів в Європейському Союзі, оскільки вона перемикає увагу на інші частини світу.

Як повідомляє Reuters посилаючись на електронний лист, надісланий працівникам, благодійна мережа відмовиться від роботи, пов'язаної з внутрішніми європейськими справами, і зосередиться на регіоні в контексті більших глобальних проблем.

"Зрештою, новий затверджений стратегічний напрямок передбачає виведення та припинення значної частини нашої поточної роботи в Європейському Союзі, перенесення нашої уваги та виділення ресурсів на інші частини світу", - йдеться в електронному листі.

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"Ця зміна не є відображенням минулої роботи та великого внеску співробітників протягом багатьох років, а скоріше перспективним рішенням, заснованим на майбутніх можливостях зробити значний вплив", - йдеться в повідомленнні.

Позиція Сороса щодо України

У травні 2022 року, через кілька тижнів після вторгнення Росії Сорос заявив, що "єдиний спосіб зберегти цивілізацію - якомога швидше перемогти Путіна". Він підкреслював, що перемир'я з агресором "недосяжне", тому що російському диктатору Володимиру Путіна "не можна довіряти".

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