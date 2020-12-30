За даними Пенсійного фонду, на сьогоднішній день 3,2 млрд грн вже передані банкам для нарахування одноразової матеріальної допомоги в 8 тис. грн для 405 195 заявників – ФОПів і найманих працівників.
Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з посиланням на міністра Ігоря Петрашка.
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Також повідомляється, що 350 906 заявників вже отримали допомогу, а це понад 2,8 млрд грн.
"Як і обіцяли, всі ті люди, які подали заявку на програму до 21 грудня, вже сьогодні, тобто ще до Нового року, отримали гроші. А це понад 350 тис. осіб і понад 2,8 млрд грн. Ті заявники, які подавалися пізніше, отримають кошти вже в новому році", - цитує прес-служба слова Петрашка.
Міністр також пояснив, чому сума підтримки становить саме 8 тис. грн. Враховувалося кілька ключових факторів - середня заробітна плата по Україні (11 900 грн) і розрахунковий період локдауну (2 тижні).
"8 тис. грн - це адекватна сума компенсації. Враховуючи, що вона не обкладається, і це практично чистий дохід. Якщо підприємець, маленький ФОП, має 10 найманих працівників, то розмір виплат складе 88 тис.грн, тобто 10 працівників і сам ФОП матимуть по 8 тис. грн. Це гідна сума за два тижні простою. Січень в Україні традиційно дуже спокійний, коли багато людей не працюють, беруть відпустки, тому ми вважаємо, що вплив на економіку буде мінімальним», - підкреслив Петрашко.
Зазначається, що станом на сьогодні (на 16:00) на отримання одноразової матеріальної допомоги в сумі 8 тис.грн подано 459 221 заяву.
Хронологія подій
- З 14 грудня портал "Дія" і однойменний мобільний додаток почали приймати заявки на отримання 8 тис. гривень одноразової допомоги від держави найманим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок введення карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОПам), які втратили частину доходу внаслідок карантину.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що прийом заявок на отримання 8 тис.грн одноразової допомоги від держави продовжено до 31 грудня 2020 року.
- Станом на 17:00 18 грудня, ФОПи подали 252 тисячі заявок на отримання одноразової державної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень через портал державних послуг "Дія".
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