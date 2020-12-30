Понад 350 тисяч заявників вже отримали допомогу, загальна сума якої становить понад 2,8 млрд грн.

За даними Пенсійного фонду, на сьогоднішній день 3,2 млрд грн вже передані банкам для нарахування одноразової матеріальної допомоги в 8 тис. грн для 405 195 заявників – ФОПів і найманих працівників.

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з посиланням на міністра Ігоря Петрашка.

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Також повідомляється, що 350 906 заявників вже отримали допомогу, а це понад 2,8 млрд грн.

"Як і обіцяли, всі ті люди, які подали заявку на програму до 21 грудня, вже сьогодні, тобто ще до Нового року, отримали гроші. А це понад 350 тис. осіб і понад 2,8 млрд грн. Ті заявники, які подавалися пізніше, отримають кошти вже в новому році", - цитує прес-служба слова Петрашка.

Міністр також пояснив, чому сума підтримки становить саме 8 тис. грн. Враховувалося кілька ключових факторів - середня заробітна плата по Україні (11 900 грн) і розрахунковий період локдауну (2 тижні).

"8 тис. грн - це адекватна сума компенсації. Враховуючи, що вона не обкладається, і це практично чистий дохід. Якщо підприємець, маленький ФОП, має 10 найманих працівників, то розмір виплат складе 88 тис.грн, тобто 10 працівників і сам ФОП матимуть по 8 тис. грн. Це гідна сума за два тижні простою. Січень в Україні традиційно дуже спокійний, коли багато людей не працюють, беруть відпустки, тому ми вважаємо, що вплив на економіку буде мінімальним», - підкреслив Петрашко.

Зазначається, що станом на сьогодні (на 16:00) на отримання одноразової матеріальної допомоги в сумі 8 тис.грн подано 459 221 заяву.

Хронологія подій

З 14 грудня портал "Дія" і однойменний мобільний додаток почали приймати заявки на отримання 8 тис. гривень одноразової допомоги від держави найманим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок введення карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОПам), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що прийом заявок на отримання 8 тис.грн одноразової допомоги від держави продовжено до 31 грудня 2020 року.

Станом на 17:00 18 грудня, ФОПи подали 252 тисячі заявок на отримання одноразової державної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень через портал державних послуг "Дія".

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Автор: Катерина Жирій