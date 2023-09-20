За 2018–2022 роки Держаудитслужба нарахувала 68 млрд грн претензій до "Укренерго".

Генпрокуратура може підозрювати керівництво "Укренерго" в укладанні договорів, які нанесли збитки державі, через що там були вилучені тисячі сторінок тендерної документації та договорів.

Правоохоронці, ймовірно, спираються на аудит Державної аудиторської служби, який нарахував держкомпанії порушень на 68 млрд грн, пише Forbes.

З переліку документів, які зацікавили правоохоронців, деякі контракти були предметом перевірки Державної аудиторської служби. Державний аудит "Укренерго" завершився в березні 2023-го. Цього ж місяця прокуратурою було відкрито кримінальне провадження.

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Ось пʼять найбільших претензій, згідно зі звітом:

36 млрд грн – претензії до формулювань у фінзвітності, які були виправлені та пізніше зняті;

11,7 млрд грн – несвоєчасне підписання актів із "Гарпоком";

10,2 млрд грн – ймовірність незатвердження НКРЕКП тарифу "Укренерго" на 2023 рік, що може призвести до недоотримання доходів;

3,3 млрд грн – дебіторська заборгованість енергоринку перед "Укренерго";

0,66 млрд грн – незастосування вітчизняних ДСТУ до міжнародних контрагентів (ЄБРР, Світовий банк, ЄІБ).

"Укренерго" оскаржує результати аудиту в суді, оскільки вважає їх упередженими та непрофесійними, а деякі прямо суперечать законодавству", – йдеться в повідомленні компанії.

Діяльність "Укренерго" - деталі

Оператор об’єднаної енергомережі держкомпанія "Укренерго" готується до найгіршого сценарію проходження зими з масованими атаками ракетами та дронами і тому готує резервні шляхи живлення споживачів.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, якщо говорити про сценарій без обстрілів, то енергетики знають яким чином покривати взимку зростаюче споживання. Але обстріли можуть сильно змінити ситуацію.

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