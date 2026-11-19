Він також заявив, що не вважає себе частиною руху MAGA.

Американський мільярдер та генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що шкодує про виділення близько 446 млн доларів на підтримку кандидатів від Республіканської партії напередодні проміжних виборів у США. Про це він заявив на саміті DealBook Summit видання The New York Times.

"Очевидно, республіканці зазнали нищівної поразки на цих виборах. Я почуваюся досить ніяково через те, що витратив стільки грошей і майже нічого за це не отримав. Це, безперечно, свідчить про те, що американські вибори залежать не лише від грошей", – заявив Маск.

Водночас він припустив, що якби не його фінансова підтримка, то результати виборів були б ще гіршими для республіканської партії. Також американський мільярдер заявив про те, що не вважає себе частиною руху MAGA, пов’язаного з президентом США Дональдом Трампом.

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"Я не MAGA. Принаймні, я не впевнений, що означає MAGA. Якщо це сліпе дотримання набору політик Республіканської партії, то я точно цього не поділяю", – додав Маск.

Інші заяви Маска

На цьому ж саміті американський президент похизувався своєю допомогою Україні, заявивши, що якби Сили оборони не мали доступу до системи супутникового звʼязку Starlink, то РФ вже перемогла б у цій війні. Він також заявив, що його компанія не вимикала цей звʼязок для України.

Крім того, Ілон Маск вчергове підіграв російським наративам, заявивши, що до Революції гідності причетні Сполучені штати. Мільярдер назвав тодішні події "переворотом", який усунув "демократично обраного президента".

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