Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни в жовтні зросли на 1%, з початку року – на 2,7%.

Споживча інфляція в Україні в жовтні 2020 року в річному вираженні - порівняно з жовтнем 2019 року - склала 2,4%, прискорившись з 2,3% у вересні.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни в жовтні зросли на 1%, а з початку року – на 2,7%.

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У вересні 2020 року інфляція в річному вимірі (до вересня 2019 року) знизилася до 2,3% з 2,5% в серпні, повернувшись на рівень березня.

При цьому у вересні 2020 року споживчі ціни у порівнянні з серпнем цього ж року зросли на 0,5%.

Разом з тим базова інфляція у вересні 2020 року склала 1,1% після 0,1% в серпні та дефляції 0,1% в липні. А в річному вимірі базова інфляція знизилася з 3,2% до 3,1%.

Що подорожчало

На споживчому ринку в жовтні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 22,9% і 22,7%) подорожчали цукор і яйця. На 7,3-0,8% зросли ціни на соняшникову олію, сало, хліб, молоко та молочні продукти, макаронні вироби, м'ясо та м'ясопродукти. Разом з тим на 6,2% подешевшали фрукти, на 1,5-0,3% - рис, овочі, риба і продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 4,4% відбулося в основному внаслідок підвищення цін на природний газ на 18,2%, а також тарифів на опалення - на 3,5%.

Відзначається, що ціни на транспорт зросли на 0,2%, в першу чергу, внаслідок подорожчання автомобілів на 1,4%, палива і масел - на 0,8%. Разом з тим на 5,0% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Інфляція і прогнози НБУ

3 серпня 2020 року Національний банк України підвищив прогноз інфляції в Україні у 2020 році до 6% з 4,8%, прогнозованих раніше, залишившись при цьому в цільовому діапазоні 5% +/- 1 п. п.

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в липні 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з липнем 2019 року - склала 2,4%, як і в червні поточного року.

Національний банк України прогнозує входження інфляції у цільовий діапазон 5% + / -1 процентний пункт до кінця року у зв'язку з поступовим відновленням світової економіки та зростанням цін на енергоресурси.

Споживча інфляція в Україні у вересні 2020 року в річному вираженні - в порівнянні з вереснем 2019 року - склала 2,3%, сповільнившись з 2,5% в серпні.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозували зростання інфляції в Україні з початку 2021 року.

Інфляція в Україні у 2019 році сповільнилася до 4,1% і стала мінімальною за останні 6 років.

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Автор: Катерина Жирій