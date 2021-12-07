Інфляція в жовтні цього року в річному вираженні - порівняно з жовтнем 2020 року – досягла 10,9%.

Середньорічний показник інфляції в Україні у 2022 році може знизитися до 8% з нинішніх 9,4%, які прогнозуються на кінець 2021 року.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі Міністерства економіки.

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При цьому, згідно з оприлюдненими даними, при позитивному сценарії інфляція в Україні у 2022 році може знизитися до 5,9%, а при найгіршому – скласти 9%.

Споживча інфляція в Україні:

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року - склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.

Кабінет Міністрів прогнозував уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

Споживча інфляція в Україні в жовтні в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2020 року - склала 10,9%, незначно сповільнившись з 11% у вересні.

У жовтні в річному вираженні зросли ціни на соняшникову олію і цукор на 57,4% і 48,3% відповідно. Ціни на яйця зросли на 32,4%, хліб подорожчав на 18,2%, м'ясо – на 12,7%, макарони – на 10%. Водночас фрукти подешевшали на 3,9%, а овочі стали дорожчими на 13,5%.

Ціни на транспорт зросли на 11,8% внаслідок подорожчання палива та мастил на 33,9%. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 16,6%, залізничному – на 12,1%.

Автор: Богдан Слуцький