Річна споживча інфляція трохи знизилася - до 10,9% у жовтні з 11% у вересні.

Пікові показники інфляції вже, ймовірно, пройдені у вересні, проте навряд чи темпи зростання цін сповільняться до однозначних показників до кінця 2021 року.

Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.

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"Пікові показники інфляції вже, ймовірно, пройдені у вересні, проте навряд чи темпи зростання цін сповільняться до однозначних показників до кінця 2021 року. Шанси на повернення інфляції до цільового діапазону НБУ на рівні 5% + / -1% до кінця 2022 року також невеликі. Це породжує аргументи на користь нового підвищення облікової ставки НБУ на 0,5% (з поточних 8,5%) в грудні або утримання облікової ставки принаймні на поточному рівні більш тривалий період – імовірно, до кінця третього кварталу 2022 року", - прогнозують аналітики компанії.

Згідно з повідомленням, річна споживча інфляція трохи знизилася - до 10,9% в жовтні з 11% у вересні, разом з тим базова інфляція прискорилася до 7,6% р/р з 7,4% р/р у вересні, підтвердивши, що інфляційний тиск залишається високим. Індекс цін виробників стрімко зріс до рівня 57,2% головним чином через високі ціни на газ та електроенергію.

Як відзначають експерти, жовтневий показник зростання споживчих цін свідчить про збереження високого інфляційного тиску, обумовленого набором факторів як з боку пропозиції, так і попиту. Попри те, що споживча інфляція пригальмувала завдяки адміністративному регулюванню тарифів, базова інфляція і стрибок цін виробників свідчать, що ризики залишаються, і знадобиться ще кілька місяців для того, щоб інфляція почала впевнено сповільнюватися.

Споживча інфляція в Україні:

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року - склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.

Кабінет Міністрів прогнозував уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

Споживча інфляція в Україні в жовтні в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2020 року - склала 10,9%, незначно сповільнившись з 11% у вересні.

Автор: Катерина Жирій