Половина цих коштів піде на роботи, пов'язані з утилізацією твердого ракетного палива та забезпеченням безпеки його зберігання.

Кабінет міністрів пропонує у 2022 році виділити 1 млрд 56,3 млн грн з державного бюджету на космічну галузь.

Про це йдеться в проект державного бюджету на наступний рік, який вчора затвердив Кабінет міністрів.

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З цієї суми 510,4 млн грн пропонується направити на продовження робіт, пов'язаних з утилізацією твердого ракетного палива та забезпеченням безпеки його зберігання.

Ще 450,9 млн грн - це кошти на забезпечення прийому та обробки спеціальної та службової інформації з космічних апаратів, забезпечення контролю за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на всій земній кулі, забезпечення контролю за якістю науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виготовленням серійної продукції, постачанням і монтажем ракетно-космічної техніки.

На продовження виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, пов'язаних зі здійсненням космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони, які виконувалися в рамках Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України, пропонується направити 95 млн грн.

Держбюджет-2022:

Глава уряду заявляв, що проект державного бюджету на 2022 рік буде збалансованим і реалістичним.

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15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Автор: Дмитро Шварц