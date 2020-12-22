Уряд доручив Міністерству юстиції узгодити виділення бюджетних коштів з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення 103 млн грн з фонду по боротьбі з коронавірусом Міністерству юстиції для виконання рішення зарубіжних юрисдикційних органів, прийнятого за результатами розгляду справ проти України.

Відповідну постанову "Про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетною програмою 3601170 "Платежі на виконання рішень зарубіжних юрисдикційних органів, прийнятих за результатами розгляду справ проти України" з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" опубліковано на урядовому порталі.

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Згідно з документом, Кабінет міністрів ухвалив виділити Міністерству юстиції на безповоротній основі 103 млн грн з фонду боротьби з COVID-19 на здійснення заходів з погашення заборгованості за рішенням Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів від 26 липня 2018 по справі №АRB/14/19 за позовом Компанії "Сіті-Стейт Н.В.", товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Практика", товариства з обмеженою відповідальністю "Кристал-Інвест", товариства з обмеженою відповідальністю "Продиз" до держави Україна.

Також уряд доручив Міністерству юстиції узгодити виділення цих бюджетних коштів з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, а Міністерству фінансів - внести після зазначеного узгодження відповідних змін до розпису Державного бюджету.

Раніше Кабінет Міністрів України перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачені головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік, і збільшив видатки фонду боротьби з корупцією-19 на 6 млрд гривень.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

21 грудня 2020 року Разумков підписав закон про держбюджет України на 2021 рік.

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Автор: Катерина Жирій