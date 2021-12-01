Доходи держбюджету були передбачені на рівні 1,267 трлн грн.

Кабінет Міністрів України збільшив дохідну частину державного бюджету на 2022 рік у редакції законопроекту №6000 до другого читання на 55 млрд грн - до 1,322 трлн грн.

Про це йдеться в матеріалах, опублікованих на офіційному сайті парламенту.

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"Пропонується збільшити, у порівнянні з першим читанням, на 54,7 млрд грн, у тому числі по загальному фонду на 50 млрд грн і по спеціальному фонду на 4,7 млрд грн", - йдеться в пояснювальній записці.

Відзначається, що одними з основних факторів, що вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету до другого читання, є збільшення податку на прибуток підприємств на 21,14 млрд грн; податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 13,33 млрд грн; податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів – на 6,51 млрд грн, рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату – на 24,46 млрд грн.

Держбюджет на 2022 рік:

Верховна Рада 2 листопада 2021 року прийняла в першому читанні законопроект "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Згідно з прийнятим документом, доходи держбюджету були передбачені на рівні 1,267 трлн грн, витрати - 1,442 трлн грн. Дефіцит бюджету - 3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП), що становить 188 млрд грн.

Зростання економіки очікується на рівні 3,8%. На обслуговування держборгу закладено 181,4 млрд грн, погашення - 393,3 млрд грн. Середньомісячна зарплата складе 15 тис. 300 грн. Споживча інфляція досягне 6,2%. Середньорічний курс закладено на рівні 28,6 грн за долар.

Автор: Богдан Слуцький