За словами міністра, заборгованості з виплати допомоги з безробіття в Україні немає.

З початку дії карантину в Україні виплачено 11,5 мільярда гривень допомоги безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості, також з Фонду боротьби з СОVID-19 виплачено 2,5 мільярда гривень на програму допомоги з часткового безробіття.

Читайте такожЗеленський: зарплата в 5-6 тисяч гривень-це не бідність

Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, про це заявив глава Мінекономіки Ігор Петрашко, за словами якого заборгованості з виплати допомоги з безробіття в Україні немає.

"Боротьба з безробіттям може бути ефективною лише при комплексному підході. З цією метою ми запустили різні механізми підтримки. Це і програма з часткового безробіття, завдяки якій вдалося зберегти робочі місця для 373 700 громадян. Це й програма "5-7-9", однією з умов якої було збереження чисельності персоналу. Це і посилення роботи регіональних служб зайнятості, за сприяння яких за період карантину роботу отримали 419 тисяч осіб", - цитує Петрашка його прес-служба.

Міністр зазначив, що фінансування програм для підтримки безробітних і підприємців в період карантину перебуває на постійному контролі уряду, яке у разі необхідності оперативно вносить зміни до законодавчої бази для додаткового виділення коштів. Так, останніми урядовими ініціативами для програми допомоги з часткового безробіття додатково було виділено 80 мільйонів гривень, а для покриття потреб у своєчасній виплаті допомоги з безробіття - майже 1,2 мільярда гривень.

Що цьому передувало

Кабінет Міністрів України в червні виділив 2,973 мільярда гривень з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.

20 травня Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 мільярда гривень для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.

Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 мільярдів гривень.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц