Зокрема, якщо на початку року біткоїн коштував $16,5 тисяч, то сьогодні він зміцнився до $30 тис.

В останні кілька тижнів графіки основних криптовалют пофарбовані в позитивний для інвесторів "зелений" колір. Тільки за добу головні криптовалюта світу, Ethereum і Bitcoin, додали у вартості 3-11%, а зростання за тиждень ще більш значне – 10-15%.

Як повідомляє CoinMarketCap, вранці 14 квітня ціна біткоїна вперше з початку літа 2022 року досягнула позначки в $30,97 тис. За минулий місяць BTC додав майже третину від своєї вартості, а з початку цього року – більш ніж на 80%.

Разом з біткоїном дорожчають і інші криптоактиви. Наприклад, друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum навіть випередила найдорожчу криптовалюту за темпами зростання. За останні 24 години "ефір" виріс у ціні на 10,9%, до $2,12 тис., оновивши максимум з 16 травня 2022 року.

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Решта провідних криптовалют з Топ-10 теж в плюсі, а найбільше тижневе зростання демонструє Solana – майже 20%. Втім, вона ж була і в лідерах падіння минулих тижнів.

Падіння біткоїна в 2022: що чекає криптовалюту в 2023

2022 ознаменував собою крах усіх основних діджитал-активів. Водночас криптоексперти називають 2023 рік "роком відновлення" для біткоїна. Зокрема, якщо 1 січня біткоїн коштував $16,5 тис., то сьогодні він зміцнився до $30 тис.

Експерти кажуть, що Bitcoin може і надалі дорожчати, тому що за останні місяці "монета" зросла на 70%, передає CNBC. Деякі не виключають, що до кінця року актив досягне нової планки в $100 тис.

Відзначимо, що на сьогодні Bitcoin з ринковою капіталізацією 597 млрд доларів входить в топ-10 найдорожчих активів планети. Перше місце в цьому рейтингу займає золото з капіталізацією 13,5 трлн доларів. На другому місці опинилася компанія Apple, третьому – Microsoft.

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