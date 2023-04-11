Таке зростання курсу криптовалюти зафіксовано перші з 10 червня 2022 року.

Курс біткоїна піднявся вище $30 000. За день криптовалюта подорожчала приблизно на 7%, За тиждень — на 9%.

Як повідомляє CoinMarketCap, таке зростання курсу криптовалюти зафіксовано вперше з 10 червня 2022 року.

На піку курс біткоїна становив $30 397. Курс іншої популярної криптовалюти - Ethereum - виріс на 4%, до $1900.

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Станом на 10:02 за Києвом біткоїн коштував $30 080.

На думку аналітиків, каталізатором для зростання біткоїна може стати публікація індексу споживчих цін в США за березень. Дані по інфляції будуть оприлюднені 12 квітня.

З початку року біткоїн подорожчав більш ніж на 80%. Попри зростання, курс біткоїна все ще приблизно вдвічі нижче свого історичного максимуму - в листопаді 2021 року він коштував більше $69 000.

Курс біткоіни

2022 рік ознаменував собою крах усіх основних діджитал-активів. Водночас багато криптоекспертів називають 2023 рік "роком відновлення" для біткоїна. У березні 2023 року біткоїн вже подорожчав на 23%.

30 березня 2023 року курс біткоїна перевищив позначку у $29 тисяч за монету. Це є максимумом у котируваннях з червня 2022 року.

У верхній точці вартість досягла $29,1 тисяч за монету, додавши за день 3,8 відсотка.

Найбільша в світі криптовалюта піднімається в ціні після різкого падіння на початку місяця. Тоді біткоїн вперше з середини січня опустився до рівня менше 20 тис.доларів.

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