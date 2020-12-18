Роботодавці подали 3763 пакети документів для надання допомоги 73,6 тисячі працівникам.

Станом на 17:00 18 грудня, ФОПи вже подали 252 тисячі заявок на отримання одноразової державної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень через портал державних послуг "Дія".

Читайте такожУ Мінекономіки повідомили, коли почнуть виплату "карантинних" 8 тисяч гривеньПро це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з посиланням на міністра Ігоря Петрашка.

Також повідомляється, що роботодавці подали 3763 пакети документів для надання допомоги 73,6 тисячі працівникам.

"Цифри за 5 днів зі старту програм свідчать, що є величезний попит. Подача документів була максимально спрощена, а сума компенсації абсолютно гідна, якщо враховувати двотижневий карантин і рівень мінімальної заробітної плати", - цитує прес-служба міністра.

Він зазначив, що заявки на всі програми можна подавати в електронній формі, тому на вихідних їх прийом триває.

"Зокрема, наприклад, на допомогу для своїх працівників вже подали заявки такі підприємства, як "Укрзалізниця", "Турбоатом" (Харків), обласні відділення "Укравтодору", авіаційна компанія "Роза Вітрів" (Київ), кондитерська фабрика "Харків'янка", "Слов'янський завод високовольтних ізоляторів" (Донецька область)", - наводяться в повідомленні слова Петрашка.

Що цьому передувало

З 14 грудня портал "Дія" і однойменний мобільний додаток почали приймати заявки на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги від держави найманим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок введення карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОПам), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

Вчора, 16 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що прийом заявок на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги від держави продовжено до 31 грудня 2020 року.

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Автор: Катерина Жирій