Пандемія коронавірусу, за прогнозами МВФ, може ще більше посилити розрив між бідними та розвинутими державами.

Міжнародний валютний фонд надасть допомогу особливо бідним країнам коштом Трастового фонду для обмеження і подолання наслідків катастроф.

Загалом допомогу отримають 28 країн, серед яких Афганістан, Ємен, Ефіопія, Того, Нігер та Буркіна-Фасо. Як повідомили в МВФ, вони отримають як фінансування, так і списання частини боргів, повідомляє DW.

Після початку пандемії МВФ вирішив звільнити від сплати за боргами протягом шести місяців 25 найбідніших країн світу. У жовтні 2020 року також був виділений ще один транш допомоги. Фонд не виключив можливості надання подальшої допомоги бідним країнам ще цього року, але поки остаточне рішення не ухвалено.

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Коштом цієї допомоги бідні країни мають боротися з пандемією, яка, за прогнозами МВФ, може ще більше посилити розрив між ними та розвинутими державами. Такі європейські та азійські країни, як Японія, Китай, Сінгапур, Німеччина, Франція, Нідерланди, Швейцарія та Норвегія, пообіцяли надати в Трастовому фонду 774 мільйони доларів.

Директор МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що ЄС загалом має зробити внесок у розмірі 183 мільйони євро. Вона закликала інші держави наслідувати цей приклад.

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Автор: Олександр Топчій