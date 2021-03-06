Нові банкноти номіналом 1 мільйон суверенних боліварів (53 центи США) почнуть вводитися в обіг вже з 8 березня 2021 року.

У Венесуелі на тлі гіперінфляції введуть в обіг банкноти великого номіналу. Країна вже майже три роки перебуває в дуже важкій соціально-економічній кризі.

Читайте такожЗолотовалютні резерви Венесуели впали до рекордного мінімуму за останні 50 роківПро це повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, в країні будуть використовуватися нові банкноти номіналом 200 тисяч, 500 тисяч та 1 мільйон боліварів.

На сайті Центробанку Венесуели повідомляється, що нові банкноти номіналом 200 тисяч (0,11 долара США), 500 тисяч ($0,27) та 1 мільйон суверенних боліварів ($0,53) почнуть поступово вводитися в обіг від 8 березня 2021 року.

Зазначається, що Венесуела вже майже три роки перебуває в стані важкої соціально-економічної кризи. За підсумками 2018 року інфляція в країні склала 1,7 мільйона відсотка, а 2019-го - понад 9585 відсотків.

Як один із заходів зміцнення економіки влада країни ввела нову валюту - суверенний болівар, однак і його курс сильно впав: нині 1 долар США коштує понад 1,8 мільйона боліварів.

У лютому 2020 року Bloomberg повідомив, що друкувати нові банкноти для Венесуели буде російська компанія Гознак, до того ж планується випустити 300 мільйонів нових банкнот номіналом від 10 тисяч до 50 тисяч суверенних боліварів. У самій російській компанії відмовилися коментувати це повідомлення.

Що цьому передувало

У Венесуелі триває гуманітарна криза, що супроводжується гіперінфляцією, яка зі свого боку призвела до політичної кризи.

У січні 2019 року глава парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і Німеччина, визнали його в цій ролі.

Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії та силових структур, його легітимність, зокрема, визнають Росія, Китай і Куба.

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Автор: УНІАН