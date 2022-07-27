Регулятор дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

Національний банк України дозволив банкам продавати клієнтам більше готівкової валюти.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

"З 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення має збільшити пропозицію на готівковому сегменті валютного ринку і зрештою позначитися на послабленні девальваційного тиску. Водночас додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ внаслідок використання банками цього дозволу буде помірним і контрольованим.

У Нацбанку нагадали, що з 14 квітня 2022 року дозволили банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту. Водночас регулятор передбачив, що банки можуть здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої ним готівкової іноземної валюти та проданої. Це було необхідно для запобігання додаткового тиску на валютні резерви.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

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