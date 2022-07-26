Ринок нормально відреагував на рішення Нацбанку підвищити офіційник курс долара, зазначили у пресс-службі регулятора.

У Національному банку вважають, що курс у готівковому сегменті валютного ринку може як послаблюватися, так і зміцнюватися - саме так і працює ринкове ціноутворення.

Так відповіла прес-служба Нацбанку на запитання УНІАН щодо помітного послаблення гривні в обмінниках (майже до 40 грн за долар) після рішення регулятора встановити новий офіційний курс національної валюти до долара США.

"Будь-які вагомі рішення в курсовій сфері з боку регулятора можуть викликати певні ринкові коливання, які з часом заспокоюються. Це нормальна ринкова реакція. Для того, щоб перехід до нового рівня фіксованого курсу був м'яким для фінансових ринків, Національний банк до ухвалення відповідного рішення вжив заходів, які дозволили посилити конкуренцію на готівковому ринку, знизити відтоки валютних ресурсів, відповідно зберегти резерви та посилити стійкість валютної позиції країни, а також збільшити привабливість активів у гривні", - зазначили в НБУ.

Також, зазначається, що НБУ здійснив додатковий крок для збалансування готівкового валютного ринку - дозволив громадянам купувати безготівкову валюту з подальшим її розміщенням на депозит від 3 календарних місяців. Щомісячний ліміт для таких операцій - 50 тис. грн в еквіваленті.

"Це зменшить попит на готівкову валюту та відповідно тиск на курс у цьому сегменті валютного ринку. Відповідне послаблення запроваджене з 21 липня 2022 року. Крім того, новий рівень фіксованого курсу гривні до долара США має сприяти стабілізації валютного ринку та суттєво послабити девальваційні очікування", - йдеться в повідомленні.

"У перші дні торгів за нового значення офіційного курсу гривні до долара США переважна більшість угод здійснюється за курсом, який є ближчим до офіційного курсу, ніж до курсу офіційний "плюс" 1%. Ба більше, за перші три торгові дні після фіксації обмінного курсу на новому рівні НБУ придбав на ринку більше валюти ніж продав. Це свідчить про те, що девальваційні очікування наразі є помірними", - додали в Нацбанку.

Нагадаємо, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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