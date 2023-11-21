Продати долар можна в середньому за курсом 37,35 грн, євро – 40,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 21 листопада, подешевшав на 8 копійок – до 37,80 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,35 грн за долар.

Курс євро щодо гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 41,05 грн за євро. Продати євро можна за курсом 40,40 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,75 грн/дол. (продати долар можна за 37,67 грн), євро – 41,05 грн/євро (курс продажу – 40,90 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Офіційний курс долара на вівторок, 21 листопада, встановлений Національним банком на рівні 36,05 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 39,40 грн/євро, тобто гривня послабилася на 14 копійок порівняно з учорашнім курсом НБУ.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН прогнозував, що цього тижня, з 20 по 26 листопада, на валютному ринку України можливі курсові коливання як у бік зростання, так і в бік зменшення, проте вони не будуть суттєвими.

За словами банкіра, коридор можливих коливань курсів на готівковому ринку буде в межах 37-38 грн/$ та 39-41 грн/€. При цьому різниця між курсами покупки та продажу, а також поточні коливання на готівковому ринку не перевищать 0,3-0,5 грн.

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