Курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 39,40 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 20 листопада, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,05 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 39,40 грн/євро, тобто гривня послабилася на 14 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом НБУ.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,03/36,05 грн/дол., євро - 39,41/39,42 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 20 листопада, подешевшав на 5 копійок – до 37,50 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подорожчав на не змінився і становить 40,85 грн за євро.

Курс долара в банках України сьогодні, 20 листопада, подорожчав на 3 копійки – до 37,88 грн за долар в середньому. Середній курс євро сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 40,95 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,75 грн/дол. (продати долар можна за 37,67 грн), євро – 40,94 грн/євро (курс продажу – 40,76 грн/євро).

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