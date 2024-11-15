Середній курс євро в банках складає 44,10 грн/євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 15 листопада, знизився на 6 копійок і в середньому становить 41,64 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 30 копійок і становить 44,10 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,45 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,57 грн/дол., що на 10 копійок нижче вчорашного показника, а продати долар можна за 41,52 грн. Курс купівлі готівкового євро в обмінниках знизився на 29 копійок - до 44,10 грн/євро, курс продажу - 43,88 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п’ятниці, 15 листопада, складає 88 066,40 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 629 356,17 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 15 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,24 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро від Національного банку встановлений на рівні 43,47 гривень за один євро. Таким чином, гривня зросла одразу на 48 копійок.

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