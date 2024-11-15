Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 15 листопада, знизився на 5 копійок і становить 41,60 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився одразу на 15 копійок і становить 44,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 грн, євро – за курсом 43,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився на рівні 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва середній курс долара сьогодні становить 41,57 грн/дол., що на 10 копійок нижче вчорашного показника, а продати долар можна за 41,52 грн. Курс купівлі готівкового євро в обмінниках знизився на 29 копійок - до 44,10 грн/євро, курс продажу - 43,88 грн/євро.

НБУ встановив на 15 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,24 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро від Національного банку встановлений на рівні 43,47 гривень за один євро, тобто гривня зросла одразу на 48 копійок.

Експерти, проаналізувавши ситуацію після виборів президента США, дали українцям поради стосоно валюти - купувати чи продавати.

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