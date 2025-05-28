Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,08 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 29 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,08 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 23 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,55/41,58 грн/дол., а євро - 47,02/47,04 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в банках України 28 травня подорожчав на 3 копійки і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро знизився на 10 копійок і складає 47,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,80 гривні за євро.

Курс долара у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 5 копійок і становить 41,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 47,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро - за курсом 46,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

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