Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,93 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 31 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,04 грн/дол., тобто гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,93 гривень за один євро, тобто гривня знизилася одразу на 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,06/42,09 грн/дол., а євро – 43,96/43,98 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України 30 грудня зріс на 5 копійок і в середньому становив 42,30 грн за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,75 грн за долар.

30 грудня курс долара до гривні у "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і становив 42,25 грн за долар. Курс євро в банку подорожчав на 5 копійок і складав 44,35 грн за євро.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук зазначив, що протягом 2025 року послаблення гривні буде не більшим за 10-12%. Він вважає, що наприкінці наступного року варто очікувати курс на рівні 45,7 гривні за долар.

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