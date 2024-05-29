Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,82 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 29 травня, зріс на 33 копійки – до 40,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав одразу на 40 копійок і складає 44,70 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,35 грн, євро – за курсом 43,70 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 33 копійки і становить 40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і складає 44,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 38 копійок і складає 41,10 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,90 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 39 копійок і складає 44,74 грн/євро (курс продажу – 44,50 грн/євро).

Економіст Олександр Савченко зазначив, що курс долара може зрости до рівня у 41 гривню у найближчий місяць або півтора. Він висловив припущення, що є координаційне збалансоване рішення Мінфіну та НБУ трохи опустити курс гривні задля збалансування експорту та імпорту.

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