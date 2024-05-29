Продати долар можна в середньому за курсом 40,30 грн, євро – 43,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 29 травня, зріс на 25 копійок – до 40,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,30 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс одразу на 30 копійок і складає 44,50 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,80 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 38 копійок і складає 41,10 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,90 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 39 копійок і складає 44,74 грн/євро (курс продажу – 44,50 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 29 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,40 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,97 грн/євро, тобто гривня послабилася на 21 копійку, порівняно з учорашнім курсом.

У 2024 році гривня продовжить контрольовано слабшати по відношенню до долара США, а офіційний курс сягне 42 грн/дол. до кінця року. Аналітики Dragon Capital переглянули прогноз з очікуваних раніше 39 грн/дол. у зв’язку зі зміною підходів Нацбанком до управління валютним курсом на початку року.

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