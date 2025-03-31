Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро - 45,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 31 березня, залишився на рівні попереднього показника - 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також не змінився і складає 45,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 44,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився на рівні попереднього показника - 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 31 березня, зріс на 20 копійок до 45,25 гривні.

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Національний банк України встановив на 31 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,48 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Щодо європейської валюти гривня залишилася на попередньому рівні. Офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 44,75 гривні за один євро.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 2 копійки і в середньому становить 41,78 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,18 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 7 копійок і складає 45,17 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 44,60 гривні за євро.

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