Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,30 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 22 серпня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 15 копійок і складає 46,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 45,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні залишився незмінним і становить 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним і становить 46,30 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 22 серпня, знизився на 5 копійок - до 41,60 грн за долар в середньому. Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 45,60 грн.

Національний банк України встановив на 22 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,30 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

На думку начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лісового, з другої половини серпня повільно стане помітним "курсовий рух" вгору, хоча це не станеться раптово.

Аналітики ICU вважають, що курс долара в Україні до кінця року помірно зростатиме. НБУ рухається в напрямку поступової девальвації гривні.

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