Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,90 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 22 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,30 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

В свою чергу щодо євро національна валюта подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,90 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,3/41,32 грн/дол., євро – 45,92/45,92 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 21 серпня, зріс на 1 копійку - до 41,65 гривні за долар в середньому. Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 45,50 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 21 серпня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також знизився на 5 копійок і складає 45,85 грн за євро.

Слід зазначити, що аналітики інвесткомпанії ICU оновили свій прогноз курсу долара до кінця року. Згідно з їхнім прогнозом, американська валюта досягне позначки до 42,6 гривні за долар.

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