Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 45,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 22 серпня, знизився на 5 копійок - до 41,60 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні в свою чергу сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 46,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,60 грн за євро.

Який курс сьогодні в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 6 копійок і складає 41,52 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,45 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подорожчав на 19 копійок і складає 46,14 грн/євро (курс продажу – 45,95 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 22 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,30 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

На думку начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лісового, з другої половини серпня повільно стане помітним "курсовий рух" вгору, хоча це не станеться раптово.

Аналітики ICU вважають, що курс долара в Україні до кінця року помірно зростатиме. НБУ рухається в напрямку поступової девальвації гривні.

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