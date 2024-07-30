Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,32 грн, євро – 44,84 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 30 липня, знизився на 15 копійок і складає 41,30 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 45,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,70 грн, євро – за курсом 44,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 17 копійок і складає 41,32 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився одразу на 41 копійку – до 44,84 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 15 копійок і складає 41,30 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,10 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 44,90 грн/євро (курс продажу – 44,61 грн/євро).

Національний банк України встановив на вівторок, 29 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,05 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 44,41 грн/євро, тобто гривня зросла на 22 копійки.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що в серпні можуть бути сформовані нові валютні коридори допустимих коливань: 41-42 грн/дол. та 44-47 грн/євро.

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