Продати долар можна за курсом 40,90 грн, євро - 46,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 15 квітня, знизився на 10 копійок і в середньому становить 41,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 40,90 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав також на 10 копійок і складає 47,40 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,30 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 40,96 грн/дол., а продати долар можна за курсом 40,85 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 46,80 грн/євро, а курс продажу - 46,50 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 15 квітня, складає 85 408 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 525 930 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 15 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня значно послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 47,03 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 11 копійок, таким чином, євро знову оновив історичний максимум за офіційним курсом.

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